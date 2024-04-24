Ситуация обострилась: как россияне начали действовать на Херсонщине

Российские обстрелы правобережья Херсонщины не утихают и в последние дни их интенсивность усилилась. Кроме того, армия России ежедневно осуществляет несколько атак, чтобы выбить украинские подразделения, которые удерживают плацдарм в районе населенного пункта Крынки.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он рассказал, что помогает Силам обороны удерживать позиции на левом берегу Днепра.

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Хлань отметил, что в Херсонской области ощущается обострение. Враг усилил попытки выбить украинские подразделения, которые держат позиции на левом берегу Херсонщины. Согласно официальным данным, российские захватчики осуществляют по 4 атаки в сутки на плацдарм в районе села Крынки.

Однако все попытки врага тщетны. Ведь прикрытие с правого берега, который немножко выше левого, дает возможность держать огневой контроль над попыткой врага наступать и выбивать позиции на левобережье,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

Оккупанты продолжают обстреливать правобережную часть Херсонщины, используя самое разнообразное вооружение. Все населенные пункты, которые расположены вдоль побережья Днепра, враг накрывает управляемыми авиационными бомбами с левого берега.

Сейчас больше всего страдает Береславский район, где противник применяет большое количество управляемых авиабомб. В частности, российские захватчики 23 апреля нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Казацкому. В результате авиаударов погибла 81-летняя женщина.

От этого населенного пункта (Казацкого – 24 Канал) уже ничего не осталось,

– отметил Хлань.

Также страдает областной центр. Херсон постоянно находится под обстрелами российских войск.

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