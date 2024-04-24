Ситуация обострилась: как россияне начали действовать на Херсонщине
Российские обстрелы правобережья Херсонщины не утихают и в последние дни их интенсивность усилилась. Кроме того, армия России ежедневно осуществляет несколько атак, чтобы выбить украинские подразделения, которые удерживают плацдарм в районе населенного пункта Крынки.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он рассказал, что помогает Силам обороны удерживать позиции на левом берегу Днепра.
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Ударов КАБами становится больше
Хлань отметил, что в Херсонской области ощущается обострение. Враг усилил попытки выбить украинские подразделения, которые держат позиции на левом берегу Херсонщины. Согласно официальным данным, российские захватчики осуществляют по 4 атаки в сутки на плацдарм в районе села Крынки.
Однако все попытки врага тщетны. Ведь прикрытие с правого берега, который немножко выше левого, дает возможность держать огневой контроль над попыткой врага наступать и выбивать позиции на левобережье,
– сказал депутат Херсонского облсовета.
Оккупанты продолжают обстреливать правобережную часть Херсонщины, используя самое разнообразное вооружение. Все населенные пункты, которые расположены вдоль побережья Днепра, враг накрывает управляемыми авиационными бомбами с левого берега.
Сейчас больше всего страдает Береславский район, где противник применяет большое количество управляемых авиабомб. В частности, российские захватчики 23 апреля нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Казацкому. В результате авиаударов погибла 81-летняя женщина.
От этого населенного пункта (Казацкого – 24 Канал) уже ничего не осталось,
– отметил Хлань.
Также страдает областной центр. Херсон постоянно находится под обстрелами российских войск.
Какая ситуация на Юге
- Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Россияне нанесли 5 ракетных и 77 авиационных ударов, осуществили около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- На Ореховском направлении российская армия 5 раз с авиации атаковала позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении было 3 3 безуспешные атаки, при поддержке авиации, на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
- Отметим, что с начала полномасштабного вторжения потери врага достигли почти 462 тысячи воинов.