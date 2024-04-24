Про це в етері 24 Каналу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він розповів, що допомагає Силам оборони утримувати позиції на лівому березі Дніпра.
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Ударів КАБами стає більше
Хлань зауважив, що у Херсонській області відчувається загострення. Ворог посилив спроби вибити українські підрозділи, які тримають позиції на лівому березі Херсонщини. Згідно з офіційними даними, російські загарбники здійснюють по 4 атаки на добу на плацдарм у районі села Кринки.
Однак всі спроби ворога марні. Адже прикриття з правого берега, який трошки вище лівого, надає можливість тримати вогневий контроль над намаганням ворога наступати й вибивати позиції на лівобережжі,
– мовив депутат Херсонської облради.
Окупанти продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонщини, використовуючи найрізноманітніше озброєння. Всі населені пункти, які розташовані вздовж узбережжя Дніпра, ворог накриває керованими авіаційними бомбами з лівого берега.
Зараз найбільше потерпає Береславський район, де противник застосовує велику кількість керованих авіабомб. Зокрема, російські загарбники 23 квітня завдали черговий удар керованими авіабомбами по Козацькому. Внаслідок авіаударів загинула 81-річна жінка.
Від цього населеного пункту (Козацького – 24 Канал) вже нічого не залишилося,
– зауважив Хлань.
Також страждає обласний центр. Херсон постійно перебуває під обстрілами російських військ.
Яка ситуація на Півдні
- Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Росіяни завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Оріхівському напрямку російська армія 5 разів з авіації атакувала позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку було 3 3 безуспішні атаки, за підтримки авіації, на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
- Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.