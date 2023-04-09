Оккупанты пытаются заблокировать Авдеевку, чтобы пойти на Курахово, – Силы обороны

Самой горячей на фронте остается ситуация на Востоке нашего государства. Как отметили в Вооруженных Силах, однако из целей российских захватчиков состоит в том, чтобы заблокировать Авдеевку, чтобы затем захватить Марьинку и двигаться в сторону Курахового.

В воскресенье, 9 апреля, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский описал ситуацию на поле боя. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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"Самое опасное направление"

По словам спикера, российская армия намерена заблокировать Авдеевку и захватить несколько населённых пунктов на Донецком направлении. Если оккупантам удастся добиться успеха, что очень маловероятно, следует ожидать активных боев за Курахово.

Самым опасным направлением остается Авдеевское и Марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную и реактивную артиллерию. Очень активно начал применять авиацию,

– сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои. Вместе с тем врагу не удается продвинуться и добиться хотя бы минимальных "побед".

Но сегодня враг не добился успеха ни в одном из направлений. Вместо этого, не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население,

– акцентировал Дмитрашковский.

Что происходит на поле боя