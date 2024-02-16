Соотношение сил один к семи, – пресс-офицер 3-й ОШБр о ситуации в Авдеевке

По состоянию на сейчас в Авдеевке идут ожесточенные бои за каждый клочок территории. Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин рассказал детали о ситуации в населенном пункте.

Ранее стало известно, что Третья штурмовая бригада была срочно передислоцирована в район Авдеевки. Отдельные батальоны провели рейд на захваченные врагом территории.

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Какое соотношение сил в районе Авдеевки

Александр Бородин рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи. В то же время сама ситуация в этом районе – "критическая".

Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ,

– рассказал пресс-офицер.

По его словам, это, наверное, "самый серьезный кулак" России в Украине. В частности, по состоянию на сейчас в районе Авдеевки украинские силы находятся в сложном формате обороны.

Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов – это то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов,

– добавил Бородин.

Как отметил пресс-офицер 3-й ОШБр, это не означает, что украинские бойцы полностью в окружении врага на этих участках. Впрочем, это говорит о его возможности поражать позиции наших защитников.

Что известно о ситуации в Авдеевке: кратко