Массового отвода войск из Бахмута нет, идут плановые ротации, – Череватый

Ситуация вблизи Бахмута в Донецкой области остается крайне тяжелой, ведь враг не оставляет попыток захватить город. В то же время в Вооруженных Силах констатировали, что отступать украинские защитники не планируют.

Оккупантам не удается окружить и взять Бахмут уже более полугода: несмотря на разнообразные заявления пропагандистов, ВСУ по-прежнему контролируют город. Комментарий по этому поводу, в частности, дал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Самый горячий участок фронта

Россия распространяла слухи, что в Киеве отдали приказ о выводе отдельных подразделений из Бахмута. Однако это не соответствует действительности, по словам Череватого. Украинские войска проводят контролируемые плановые чередования на позициях.

Бои в Бахмуте ведутся больше на подступах, город контролируют украинские силы: ВСУ, Пограничная служба и Национальная гвардия. Массового отвода украинских войск тоже нет,

– сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что активные боевые действия продолжаются вокруг Бахмута в таких селах, как Васюкивка и Дубово-Василовка, что на север от города. Вместе с тем напряженная ситуация в Ивановском и Богдановке, что на запад от Бахмута.

Какая ситуация в целом на фронте: последние новости

В Генштабе рассказали 4 марта, что за предыдущие сутки путинские солдаты нанесли 32 авиационных, 6 ракетных ударов и совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В то же время, тяжелой остается ситуация на Авдеевском и Шахтерском направлениях, ведь захватчики накрывают огнем позиции ВСУ, в частности, вблизи таких населенных пунктов: Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа.

В заключение добавим, что по состоянию на 4 марта было известно о более 152 тысяч ликвидированных оккупантов и 3 409 единиц уничтоженных танков.

По состоянию на 4 марта было известно, что с помощью РСЗО за сутки враг совершил 21 атаку на этом направлении. Также Череватый сказал, что погибли более 150 российских военных, 239 получили ранения, а 3 попали в плен близ Бахмута.