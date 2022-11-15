В ближайшие дни будут жестокие бои, – Жданов о возможном наступлении оккупантов на Угледар
Оккупантам очень важно захватить Угледар. После того как российские войска заняли Павловку, следует ждать жестких боев за Угледар.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о важности Угледара.
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Цель россиян – Угледар
Жданов рассказал, что выход ВСУ из Павловки оправдан, поскольку силы россиян, особенно в артиллерии, преобладают. К сожалению, теперь оккупанты могут обстреливать из Павловки Угледар, поэтому он фактически под огневым контролем россиян. К тому же с двух сторон: с северной и восточной.
Для нас это плохо, но будем держать оборону. Я думаю, что Генштаб постарается отбить Павловку у российских войск. Кстати, именно в районе этой Павловки воюют морские пехотинцы из Тихоокеанского флота,
– отметил военный эксперт.
С Угледара можно контролировать Волноваху
Он продолжил, что эти морские пехотинцы действительно попали в ловушку в Павловке и потеряли до 300 человек из личного состава и половину техники. Однако сейчас они смогли закрепиться, и теперь нужно понимать, будут ли россияне форсировать реку в направлении Угледара. Им это необходимо для того, чтобы окружить Угледар.
"Угледар важен, потому что это ближайшее место к Волновахе. А в Волновахе проходит железная дорога, которая обеспечивает всю южную группировку российских войск. Сейчас железная дорога через Крым не работает, потому что Крымский мост не пропускает грузовые поезда, следовательно усиление техникой и вооружением из Крыма сейчас невозможно. Поэтому в ближайшие дни будут очень жестокие бои за Угледар", – заметил Жданов.
Жданов о возможном наступлении оккупантов на Угледар: смотрите видео
Трасса Кременная – Сватово
По его словам, трасса Кременная – Сватово является главным логистическим путем обеспечения россиян, воюющих вокруг Кременной. Кроме того, там еще есть и железная дорога. Вдоль этой трассы оккупанты построили линию обороны.
Как я вижу с карты, наши войска пытаются обойти Сватово с востока, а Кременную – с юга, чтобы не штурмовать линию обороны в лоб. Если мы перережем эту трассу, то обеспечение войск вокруг Кременной усложняется тем, что путь будет проходить через Старобельск. А это очень большой крюк,
– подчеркнул военный эксперт.
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