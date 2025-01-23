На Покровском направлении штурмы не утихают: карта боевых действий на 23 января

Российские войска продолжают атаковать чуть ли не вдоль всей линии фронта. За минувшие сутки произошло 115 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Самой тяжелой ситуация все еще остается на Покровском направлении.

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Какая ситуация на фронте 23 января

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

Россияне совершили 7 атак на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Первомайское, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

Враг активизировался на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районе Торецка.

Россияне атаковали в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча, Зеленого. В то же время враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Покровском направлении самая тяжелая ситуация: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.

Оккупанты хотели продвинуться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики трижды пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери – отступили.

Россияне атаковали на Приднепровском направлении: смотрите на карте

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБы, совершил 377 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Какова ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях агрессор наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.