ВСУ восстановили позиции возле Кременной и Торского, враг продвинулся возле Покровска: обзор ISW
27 ноября 2024, 07:29Читати новину українською
Украинские защитники восстановили ранее утраченные позиции западнее Кременной и северо-восточнее Торского на Луганщине. Оккупанты продвинулись на Покровском и Кураховском направлении.
Аналитики ISW опубликовали обзор ситуации на фронте и карты боевых действий 26 ноября. Главное – сообщает 24 Канал.
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Какая ситуация на фронте: обзор ISW
- Российские войска 26 ноября продолжили наступление на главном украинском выступе в Курской области. Однако не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
Пропагандисты писали, что оккупанты якобы продвинулись в районе Новоивановки (на юго-восток от Коренево), Камышевки (к северу от Суджи), Дарьино (на юго-восток от Коренево) и Кремневого (к востоку от Коренево), а украинские силы контратакуют в этом районе. Впрочем, аналитики не нашли никаких подтверждений успехов врага.
- 25 и 26 ноября Силы обороны отбили российские трансграничные атаки к северо-западу от Харькова. Российские захватчики проводили наступательные операции вблизи границы к северо-западу от Харькова в районе Казачьей Лопани и Кудиевки, а также к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 25 и 26 ноября.
Начальник Дергачевской ГВА 26 ноября заявил, что украинские защитники отражают постоянные атаки мелких российских ДРГ в лесистой местности в районе границы Харьковской области и России. Офицер бригады, действующей на Харьковском направлении, 26 ноября заявил, что оккупанты разворачивают резервы для отражения утраченных позиций на Глубоком и Лукьянцах к северу от Харькова.
- Силы обороны восстановили ранее утраченные позиции к западу от Кременной на фоне продолжения наступательных операций России вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 26 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, показывают, что защитники недавно вернули позиции на северо-восток от Торского.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- В Донецкой области оккупанты продолжали наступательные операции северо-восточнее Северска в районе Григорьевки 25 и 26 ноября, впрочем, подтвержденных успехов врага нет. Также 26 ноября российские войска продолжали наступательные действия в направлении города Часов Яр, но никакого подтверждения продвижения агрессора нет.
- Россияне 25 и 26 ноября продолжали интенсивные наступательные действия на Торецком направлении, но подтверждения продвижения нет.
- Оккупанты продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 ноября, указывают на то, что захватчики имели определенные успехи на юго-запад от Юровки и на северо-восток от Петровки. Эти населенные пункты расположены к югу от Покровска.
- Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, показывают, что захватчики продвинулись на северо-запад от Дальнего, что к югу от Курахово. Российские милблогеры утверждали, что оккупанты якобы продвинулись в районе села Берестки к северу от Кураховского водохранилища, на 1,5 километра вглубь и шириной 3 километра возле Зари к северо-западу от Курахово, а также на глубину 750 метров на юго-восточной окраине Курахово. Однако аналитики не нашли подтверждения этим утверждениям.
26 ноября спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики пытаются взять под огневой контроль Курахово и прилегающие украинские наземные линии связи. Наши защитники сохраняют контроль над Курахово.
- Оккупанты недавно совершили механизированную атаку на Угледарском направлении, но 26 ноября не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Враг продвинулся в пограничной зоне Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Новодаровки, что на юго-запад от Большой Новоселки.
Пропагандисты утверждали, что враг якобы продвинулся в центральной части Раздольного и в восточной части Великой Новоселки. Однако ISW не нашел никаких подтверждений этому.
- 25 и 26 ноября оккупанты продолжали наступать на западе Запорожской области в районе Новоандреевки (к северо-западу от Работино) и Белогорья (к северо-востоку от Работино). Впрочем, никаких успехов не достигли.
- Захватчики продолжали наступление на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области. Однако подтверждения изменений линии фронта нет.