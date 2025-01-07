Интенсивные бои сразу на 4 направлениях: какая ситуация на фронте по состоянию на вечер 7 января
Российские войска наступают чуть ли не на всех участках фронта. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. С начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений.
Смотрите также Наступление ВСУ на Курщине, плацдарм врага в районе Лимана: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте
В Генштабе рассказали, что россияне нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 59 КАБов, 750 ударов БпЛА и совершили 3886 обстрелов позиций украинских защитников.
- На Харьковском направлении Силы обороны отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого. Сейчас продолжается одна атака противника в районе Тавильжанки.
- Россияне совершили три атаки на укрепления украинских защитников на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка. Наши защитники успешно отбили все атаки, противник успеха не имел.
- На Лиманском направлении в течение суток российские войска совершили 13 штурмов на позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
- На Северском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.
- На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка. Продолжаются два боестолкновения.
- На Покровском направлении в течение суток оккупационные войска совершили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевка. Противник применял 16 управляемых авиационных бомб по Покровску.
Важно! Согласно предварительным подсчетам, в течение суток на Покровском направлении ликвидировали 171 и ранили 218 оккупантов. Также удалось уничтожить две боевые бронированные машины и два мотоцикла, кроме того, существенно повредили танк и четыре автомобиля оккупантов.
- Враг наносит начал интенсивно атаковать на Кураховском направлении. На данный момент там насчитали уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
- На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Новоселки. Противник успеха не имел.
- На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Казацкий.
- На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.
- На Курском направлении украинские защитники за сегодня отбили 25 атак оккупантов, продолжается еще шесть боестолкновений.
На остальных направлениях ситуация остается без значительных изменений в обстановке.