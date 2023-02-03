Несмотря на потери, враг наступает на Бахмутском направлении, ВСУ атаковали пункт управления, – Генштаб

Враг несет бешеные потери, но при этом не прекращает наступательные действия. А все потому, что Путин дал указ захватить Донетчину и Луганщину к марту. Поэтому оккупанты и прут без остановки.

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки враг продолжил упорно наступать. И колоссальные потери на фронте его никак не смущают, ведь так называемого "пушечного мяса" еще достаточно.

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Наступают и идут в атаку

По данным ведомства, за минувшие сутки враг совершал наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Новопавловском направлениях. Все эти потуги захватчиков сопровождаются большими потерями со стороны россиян.

Сразу же напоминаем, что нашим защитникам и защитницам тоже очень сложно. Враг буквально забрасывает их телами своих бойцов, а также поливает огнем и днем, и ночью. Итак, еслиПомните, что ваш, даже незначительный, вклад приближает Украину к победе.

Также это делают подразделения Сил обороны, которые отбили немало атак за минувшие сутки. Враг сунул в районах Стельмаховки, Невского и Белогоровки на Луганщине, а также Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки Донецкой области.

Эффективно свою работу выполняла также авиация сил обороны. За прошедшие сутки она нанесла 4 удара по районам скопления врага. Кроме того, нашим защитникам удалось уничтожить российский БпЛА типа "Мерлин". А вот подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить пункт управления, 3 района скопления живой силы и склад с боеприпасами противника.

Какая ситуация на разных направлениях

Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Признаков того, что враг сформировал наступательные группировки, не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы Клюсова, Гремяча и Елиного на Черниговщине; Муравейного, Толстодубового, Студенки, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине; Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелкового, Глубокого, Зеленого, Стариц, Огурцового, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.

Признаков того, что враг сформировал наступательные группировки, не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы Клюсова, Гремяча и Елиного на Черниговщине; Муравейного, Толстодубового, Студенки, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине; Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелкового, Глубокого, Зеленого, Стариц, Огурцового, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области. Купянское направление. Под обстрелы попали районы Двухлетней, Голубовки, Купянска, Кучеровки, Кисловки и Котляровки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

Под обстрелы попали районы Двухлетней, Голубовки, Купянска, Кучеровки, Кисловки и Котляровки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. Лиманское направление. Враг атаковал Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское на Луганской области.

Враг атаковал Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское на Луганской области. Бахмутское направление. Под вражеский огонь попали районы Спорного, Белогоровки, Парасковеевки, Веселого, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Под вражеский огонь попали районы Спорного, Белогоровки, Парасковеевки, Веселого, Бахмута и Ивановского Донецкой области. Авдеевское направление. Оккупанты обстреляли Авдеевку, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку. Новопавловское направление. Захватчики атаковали Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

Захватчики атаковали Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области. Запорожское и Херсонское направление. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии было обстреляно более 40 населенных пунктов. Среди них Времовка на Донетчине, Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис на Херсонщине.

Напоследок напомним, что ВСУ уже уничтожили 129 030 российских захватчиков. В то же время, как отметил министр обороны Алексей Резников, Россия мобилизовала 500 тысяч бойцов. Так что потерь оккупанты еще понесут немало, если продолжат в таком темпе наступления и атаки.