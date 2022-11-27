Для россиян принципиален район Павловки и Угледара: хватит ли сил для прорыва

Российские захватчики не оставляют попыток продвигаться вперед. Как отмечают в британской разведке, для врага чрезвычайно принципиальны районы Павловки, а также Угледара.

В ведомстве отмечают, что район вокруг Павловки и Угледара, что в юго-центральной части Донецкой области, – арена интенсивных боевых действий в течение последних двух недель. В то же время наблюдается незначительное количество территории, которая перешла из рук в руки. Неизменным остается лишь тот факт, что враг несет немало потерь.

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Морская пехота сократилась

По данным разведки Великобритании, там и украинское войско, и оккупанта имеет значительные силы. В то же время известно, что российская морская пехота понесла большие потери.

Почему враг стремится захватить эту территорию? Аналитики предполагают, что Россия убеждена в потенциале районов вокруг Павловки и Угледара. Мол, это может быть стартовая точка для масштабного продвижения на Север. Таким образом оккупанты стремятся продолжить захватывать остальную часть Донецкой области.

Имеет ли враг на это силы? Здесь уже у врага не все так просто. По данным разведки, оккупанты вряд ли смогут сконцентрировать достаточное качество сил. Следовательно, организовать оперативный прорыв захватчикам будет непросто.

Ситуация на Донбассе крайне напряженная

Прежде всего не стоит забывать, что враг не оставляет попыток захватить Бахмут . Оккупанты ежедневно надвигаются туда, несут потери и отходят. И поскольку у захватчиков огромное количество "пушечного мяса", то его бросают вперед без раздумий.

. Оккупанты ежедневно надвигаются туда, несут потери и отходят. И поскольку у захватчиков огромное количество "пушечного мяса", то его бросают вперед без раздумий. Ранее в ГУР МО перехватили очередной разговор оккупанта. Тот жаловался, что украинские защитники на Донецком направлении будут осуществлять наступление. Он сетовал на огромные потери, четвертую по счету смену командира, а также отсутствие продовольствия.

И поскольку враг продолжает проигрывать на фронте, он терроризирует мирное население. Накануне оккупанты разрушили подъезд многоэтажного дома в Часовом Яре. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

Тем временем украинские военные показали, в каких условиях они защищают Бахмут от врага. На фото, которые опубликовал SEO Strategist в NetSolid Investments и волонтер Виктор Боринец, можно увидеть, что наши мужественные защитники стоят в воде по колени в окопах. А земля вокруг них – выжженная. То, что раньше было лесом, сейчас изуродовано полностью.

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