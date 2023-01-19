Враг демонстрирует присутствие и обстреливает пограничные, отбитые ВСУ: главное из Генштаба

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданское население, однако им противостоят воины Вооруженных Сил. В командовании украинской армии рассказали, какие именно населенные пункты атаковали захватчики и какова ситуация на фронте на 19 января.

Уже на протяжении 330 дней захватчики пытаются захватить всю Украину, однако им это не удается сделать. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парадо Донецкой области.

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Что происходит на фронте

В Генштабе также отметили, что Россия нанесла 25 авиационных ударов и совершила более 85 обстрелов с РСЗО. В то же время там подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины и описали ситуацию на разных направлениях.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях в приграничных с Украиной районах наступательных группировок оккупанты не сформировали – то есть повторного наступления с севера пока не будет. Однако захватчики нанесли удары по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области.

, , и в приграничных с Украиной районах наступательных группировок оккупанты не сформировали – то есть повторного наступления с севера пока не будет. Однако захватчики нанесли удары по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области. На Купянском направлении путинские воины обстреляли районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

путинские воины обстреляли районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял позиции ВСУ возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

враг обстрелял позиции ВСУ возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении атак подверглись районам 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

атак подверглись районам 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба. На Авдеевском направлении под огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении оккупанты снова обстреливали Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

оккупанты снова обстреливали Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Из-за этого пострадали мирные граждане.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам, где захватчики сосредотачивали силу. Также ВСУ три раза атаковали позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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В то же время известно, что украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

3 пункта управления;

5 районов сосредоточения оккупантов;

1 склад боеприпасов;

2 другие важные объекты врага.

Российские захватчики думали, что на войне будет, как на курорте. Об этом свидетельствует недавний разговор одного захватчика с другом, который перехватили ГУР. Однако Вооруженные Силы устроили настоящий ад для вражеских воинов.