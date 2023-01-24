С Луганщины бегут оккупанты, ВСУ сбили 2 самолета Су-25 и вертолет Ка-52: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают защищать родную землю. Только за минувшие сутки им удалось нанести немало потерь врагу. У оккупантов стало меньше живой силы, а также воздушных судов.
Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ от 24 января. По имеющимся данным, потери врага удалось пополнить несколькими самолетами Су-25 и вертолетом Ка-52 "Аллигатор".
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ВСУ уничтожают врага
Заметим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Также один удар был зафиксирован по позиции ЗРК российских захватчиков.
Также удалось сбить 2 самолета врага – Су-25 и вертолет Ка-52 "Аллигатор". Но это еще не всё. Уничтожили также БпЛА "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Эффективно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они за минувшие сутки нанесли удары по 3 районам скопления живой силы врага и складу логистики.
В Луганской области стало меньше оккупантов
Как отмечают в Генштабе, за последние 10 дней в Луганской области стало меньше бойцов "второй армии мира". Это наблюдается в отдельных населенных пунктах области.
Но это еще не все. Известно, что на передний край отправляют в основном мобилизованных бойцов. Профессиональные военные делают все возможное для того, чтобы оставаться в тылу.
Кроме того, в Россию эвакуируют семьи военнослужащих 2-го армейского корпуса вооруженных сил страны-агрессора. Их вывозят из Луганска под патронажем так называемой оккупационной "администрации".
Враг наступает и продолжает обстрелы
Известно, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Харьковщине, Донетчине и Запорожью. Также зафиксировали 27 авиаударов. Из РСЗО захватчики стреляли 79 раз.
Все еще очень ожесточенные бои ведутся вблизи Бахмута. На Бахмутском, а также Авдеевском направлении враг пытается вести наступление. Не останавливают оккупантов безумные потери, которые они несут. Между тем, на Купянском направлении – безрезультатные наступательные действия. Нашим защитникам удалось отбить все атаки захватчиков.
В частности, известно, что враг получил в зубы возле Червонопоповки на Луганщине, Белогоровки, Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного и Марьинки Донецкой области.
Добавим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. Там не обнаружили за минувшие сутки наступательных группировок врага.
Потери оккупантов растут
- Начальник Генштаба Норвегии Эйрик Кристоферсен высказал предположение о потерях врага в войне против Украины. По его словам, говорится о 180 бойцах, которых ВСУ либо убили, либо ранили.
- Заметим, что на Запорожском направлении враг 20 и 21 января пытался наступать. Но ничего не достиг, понеся потери. По имеющимся данным, говорится об около 50 бойцах.
- Напоследок напомним, что ВСУ уже ликвидировали не менее 121 480 российских захватчиков. Заметим, что это число может быть больше. Связано это со сложностью подсчета в зонах активных боевых действий.