Погода на своей стороне – ни нашей, ни врага, – Штупун о ситуации на фронте
Ситуация на фронте очень сложная. Враг, хоть и несет колоссальные потери, продолжает совать на ряде направлений. В то же время, на боевые действия влияют погодные условия.
По словам спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, погода сейчас на своей стороне. Это он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Не вся техника может пройти
Погода на своей стороне. Это все, что я могу сказать. Грязюка. Везде дожди, вода, поэтому тяжело как нашим защитникам, так и врагу. Поэтому сейчас в основном работает именно пехота. Потому что не вся техника везде может проехать,
– уточнил Штупун.
Возросла активность врага
По словам спикера, фиксируется рост активности российской пехоты на Таврическом направлении. Касается это также Авдеевки, где продолжают идти ожесточенные бои.
"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", в частности, и на Авдеевском направлении, активность пехоты оккупантов вновь увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений в целом. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки" , – отметил он.
Спикер добавил, что сравнительно невелика активность авиации врага. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 5 авиаударов. А в ночь на 3 декабря российские захватчики в Донецкой области сбрасывали авиационные управляемые бомбы.
По словам Александра Штупуна, в районе Марьинки и Новомихайловки идут бои. А заявление российских захватчиков, что они продвигаются в Марьинке, подчеркивает он, не соответствует действительности.
Потери врага растут
- Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 930 оккупантов. С самого начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли 332 040 бойцов.
- Также у россиян стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили 5575 танков, 10396 боевых бронированных машин, 7949 артиллерийских систем, 913 РСЗО и 602 средства ПВО.
- А еще так называемая "вторая армия мира" не досчитается 323 самолетов, 324 вертолетов, 5995 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1569 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10432 автомобилей и автоцистерн, а также 1140 единиц спецтехники.