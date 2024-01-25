Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ объяснили предостережения относительно диверсантов
Источник:Общественное
Недавно в соцсетях появилось предостережение о возможной работе вражеских диверсантов на белорусской границе. Впоследствии украинские пограничники отреагировали на это сообщение.
Спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова отметила, что граница с Беларусью считается Силами обороны направлением риска. Все из-за полномасштабной агрессии со стороны России.
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Какова ситуация на белорусской границе
Как пояснила Шеховцова, по состоянию на 25 января на участке украинско-белорусской границы активизация работы вражеских ДРГ не фиксируется. Однако такая опасность существует.
Мы постоянно следим за тем, что происходит по ту сторону государственной границы и продолжаем укреплять этот участок границы. Сейчас мы не отмечаем достаточное для повторного наступления количество сил России на территории Республики Беларусь, однако мы должны быть готовы к развитию любых событий и мгновенно среагировать на угрозу,
– отметила она.
Спикер посоветовала жителям приграничья быть бдительными и внимательными. Она призвала их оповещать соответствующие структуры в случае обнаружения подозрительных лиц или незнакомых предметов.
Что этому предшествовало
В среду, 24 января, Репкинский поселковый совет выложил в соцсетях обращение с предупреждением.
В связи с возможностью работы диверсионно-разведывательных сил противника на украинско-белорусском участке границы с целью провокации действий, предупреждаем о возможной опасности перемещения в пятикилометровой зоне от государственной границы Украины и возможности его избежания, особенно по объездным дорогам!
– говорится в сообщении.
Жителей общины призвали беречь себя и своих близких.
Какая ситуация на границах
- Не так давно вражеские диверсанты зашли из России на территорию Черниговской области и расстреляли машину. К сожалению, водитель погиб. Нападение на гражданских произошло между селами Гремячка и Леонивка в Семеновской общине.
- Напомним, что представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх объяснял ситуацию на границе Сумщины и Черниговщины. По его словам, страна-агрессорка сосредоточивает примерно 19 тысяч военных вблизи северных границ Украины. Он отметил, что это не ударная сила, а войска прикрытия границы.
- Также полковник Юрий Повх ранее говорил, что на границе с Беларусью противник продолжает сохранять военное присутствие. Таким образом оккупанты создают напряжение.