Россияне бьют по зданиям, которые были их локациями во время оккупации Херсона: что обстреляли

Российские оккупанты снова попали по зданию Херсонской ОВА во время утренней атаки 19 декабря. Повреждения оказались достаточно значительными.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, судя по масштабам разрушений, оккупанты могли ударить снарядом из гаубицы. Здание оказалось достаточно неустойчивым.

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Вывалило капитальную стену, вывалило перекрытие. Слишком серьезные повреждения даже для 152-миллиметрового снаряда. Как сказал один коллега, разрушен миф, что в СССР все строили на совесть. Как видим, не все,

– отметил Молчанов.

Россияне стреляют по зданиям, которые они раньше использовали

Как отметил Молчанов, в свое время после возвращения с лечения из Москвы в здании ОВА практически круглосуточно находился коллаборант Владимир Сальдо. Были даже мысли организовать удар из HIMARS по его кабинету.

В целом оккупанты недавно попали по зданию апелляционного суда, который они использовали для комендатуры. Недалеко также пострадало здание школы №6.

Какая ситуация в Херсоне – рассказал Молчанов: смотрите видео

Они бьют по тем же зданиям, которые были основными локациями во время оккупации. Также стреляют по всей площади города. Страдают случайные прохожие, жители частных секторов,

– рассказал Молчанов.

Несмотря на это, за последние дни количество обстрелов уменьшилось. Как считает Молчанов, все из-за точных ударов ВСУ, которые уничтожают ближние склады боеприпасов и определенный снарядный голод оккупантов.

Какая ситуация в Херсоне: коротко