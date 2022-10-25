Полки российских супермаркетов в Херсоне – пустые: что с курсом гривны в городе
Россияне вывозят не только свои войска из Херсона. Они также вывозят свои магазины, оборудование и т.д., поэтому в российских супермаркетах – пустые полки.
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Ранее Генштаб сообщил, что враги минируют левый берег Днепра и воруют интернет-оборудование в Херсонской области.
Важно Оккупанты потеряли "Осу", танки, склады и "Урал": военные рассказали о ситуации на Юге
Пустые полки
Хлань отметил, что пустые полочки – это полки российских супермаркетов. Они уже начинают понемногу вывозить и оборудование и остатки продукции, которые были в этих супермаркетах.
Небольшие магазины и предприниматели продолжают работать в Херсоне,
– отметил военнослужащий ВСУ.
Хлань о том, что с курсом гривны в Херсоне: смотрите видео
Курс гривны
Он продолжил, что вместе с тем вслед за "русским военным кораблем" последовал и рубль. Теперь в обращении в Херсоне и на правобережной части Херсона есть только гривна. Рубль уже никто не берет.
"Рубль пошел вместе с российскими операторами заправок, рубль пошел вместе с российскими сетями супермаркетов. Теперь в обращении есть только гривна. Даже "меняли" обвалили курс рубля и очень неохотно, но берут по курсу 1 к 2, если раньше еще был курс 1 к 1,15", – подчеркнул депутат Херсонского облсовета.
Новости Херсонщины: последние события
- В сети сообщают, что 24 октября оказалось плохим днем для кадыровцев, базировавшихся на Херсонщине. В частности, многие из них пополнили ряды "двухсотых" .
- В ВСУ рассказали о ситуации на Юге по состоянию на 24 октября. Российские оккупанты активизировали дистанционную борьбу .
- Оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и готовятся ее взорвать . При этом россияне могут цинично обвинить в теракте Вооруженные силы Украины.