Гуменюк сообщила о ситуации на левобережье Херсонской области

Ситуация на левобережье Херсонской области остается сложной. Значительное влияние на ход боевых действий оказывают погодные условия, которые сейчас специфичны.

Российские оккупационные войска пытаются давить и применять штурмовые действия, однако все попытки наступать оканчиваются неудачами. Такой информацией с 24 Каналом поделилась глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Важно Несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции на левобережье Херсонщины россиянам не сдали, — Гуменюк

Что происходит на левобережье Херсона

По словам Гуменюк, украинские военные продолжают закрепляться на занятых позициях, не давая шансов врагу их оттуда выбить.

По данным ЦНС, на днях российские полицейские из следственного комитета провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил обороны Украины.

Кроме того, продолжается контрбатарейная борьба. Все подразделения работают над тем, чтобы было легче личному составу на левобережье Херсонской области.

Мы уничтожаем позиции врага, резервы и мощности. Видим, что они разворачивают дополнительные наблюдательные пункты, чтобы более тщательно следить за нашим продвижением и за тем, что задумали Силы обороны. Поскольку они не имеют конкретного понимания,

– заметила Гуменюк.

Украинские военные находятся в более сложной позиции, чем россияне. За нашими плечами река Днепр – ненадежный тыл, а в оккупантов суша – обеспечение и рубежи обороны. Надо отдавать себе отчет, что работа в таких условиях проводится колоссально.

Как россияне создают новые рубежи обороны

Наталья Гуменюк подчеркнула, что настроение у российских военных серьезно пришло в упадок. И туман, и дождь, и снег оказывают существенное влияние на психологическое состояние врага.

Хандра у них сезонная. Многие рассчитывали быть уже в каких-то отпусках и уехать домой, а здесь приходится грызть мерзлую землю и обустраивать новые рубежи обороны.

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Оккупанты пробуют обустраивать рубежи варварским способом – выгоняют местных из их домов и селятся там. Очень часто противник оставляет хозяевам одну комнату или верхние этажи в многоэтажках, чтобы прикрываться ими и не быть пораженным из воздуха.

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