На Авдеевском направлении враг потерял за день 2 роты: россияне присоединили спецназовцев
Российские войска пытаются атаковать позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки. Однако их попытки были безрезультатными.
Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россияне несут бешеные потери
По его данным, за прошедшие сутки враг 21 раз пробовал атаковать позиции украинских военных в районе Авдеевки и Марьинки. Все попытки россиян были напрасны, оккупантам не удалось добиться желаемого успеха.
Дмитрашковский отметил, что ночью враг вообще перестал атаковать. Он считает, что это связано с многочисленными потерями российской армии по этим направлениям.
Враг за вчерашний день потерял около 2 рот личного состава убитыми и ранеными,
– сообщил Дмитрашковский.
Также спикер рассказал, что в районе Авдеевки и Марьинки к подразделению 155 бригады армии России присоединилось еще подразделение спецназа 98 десантно-штурмовой бригады.
"Морально-психологическое состояние этого подразделения равняется нулю. Что может сделать это спецподразделение пока не известно", – добавил военный.
В Генштабе ВСУ утром 18 марта сообщалось, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта.
Как "Белые Волки" ликвидировали российскую технику
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