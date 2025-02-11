Враг активизировался на Торецком направлении и давит на Покровском: вечерняя сводка Генштаба

Украинские защитники продолжают сдерживать оккупационные войска по всей линии фронта. В течение суток зафиксировано 90 боевых столкновений с противником.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении от вражеской авиации пострадали Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении россияне наступали в районах Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили семь вражеских атак. Кроме того, враг сбросил КАБ на Осиново.

На Лиманском направлении российские войска, при поддержке авиации, девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новое, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм войск противника вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупационные войска штурмовали позиции наших защитников вблизи Васюковки, Григорьевки и Часового Яра. Силы обороны отбили одну атаку захватчиков, на данный момент бои идут еще в трех локациях. Ступочки и Дружковка подверглись авиаударам.

Тринадцать раз россияне штурмовали позиции украинских военных на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Под авиаударами оказались Екатериновка и Александро-Шультино.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны остановили все 30 штурмовых действий противника. Авиационным ударам подверглись Покровск, Гродовка, Зверево, Леонтовичи и Муравка.

Потери россиян на Покровском направлении:

обезврежено 261 оккупант, 116 – безвозвратно;

1 танк;

1 БМП;

3 МТЛБ;

20 единиц автомобильной техники;

3 пункта управления БпЛА;

2 окопные РЭБ;

1 антенну БпЛА.

Кроме того, украинские бойцы повредили 1 танк, четыре единицы автомобильной техники, САУ и две пушки россиян.

На Новопавловском направлении россияне восемь раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районе Константинополя. Все еще продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении состоялось три боестолкновения с оккупантами в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривне.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Омельник сбросив семь КАБов.

На Приднепровском направлении противник сбросил два КАБа на населенный пункт Приднепровское.

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений, также российские войска нанесли 28 авиаударов, сбросив 39 КАБов и осуществила 532 обстрела.