Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку від ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку росіяни наступали в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили сім ворожих атак. Крім того, ворог скинув КАБ на Осиново.

На Лиманському напрямку російські війська, за підтримки авіації, дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм військ противника поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупаційні війська штурмували позиції наших захисників поблизу Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, на цю мить бої точаться ще в трьох локаціях. Ступочки та Дружківка зазнали авіаударів.

Тринадцять разів росіяни штурмували позиції українських військових на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два боєзіткнення досі тривають. Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони зупинили всі 30 штурмових дій противника. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Гродівка, Звірове, Леонтовичі та Муравка.

Втрати росіян на Покровському напрямку:

знешкоджено 261 окупант, 116 – безповоротно;

1 танк;

1 БМП;

3 МТЛБ;

20 одиниць автомобільної техніки;

3 пункти управління БпЛА;

2 окопні РЕБ;

1 антену БпЛА.

Крім того, українські бійці пошкодили 1 танк, чотири одиниці автомобільної техніки, САУ та дві гармати росіян.

На Новопавлівському напрямку росіяни вісім разів намагалися прорвати оборону українських захисників в районі Костянтинополя. Все ще триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з окупантами в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Омельник скинувши сім КАБів.

На Придніпровському напрямку противник скинув два КАБи на населений пункт Придніпровське.

На Курському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень, також російські війська завдали 28 авіаударів, скинувши 39 КАБів та здійснила 532 обстріли.