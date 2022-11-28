Почти целое вражеское подразделение уничтожено в Луганской области, запрет входа на ЗАЭС: главное из Генштаба

Украинским защитникам удается уже 9 месяцев противостоять российским захватчикам и отбивать их атаки. В Генеральном штабе Вооруженных Сил рассказали о ситуации на разных направлениях фронта и в оккупированном Энергодаре, где расположена атомная станция.

Уже 278 дней украинская армия борется против пришедших с оружием на наши земли россиян. За прошедшие сутки, 27 ноября, враги 10 раз обстреляли позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня и пытались наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Какая ситуация на разных участках фронта по состоянию на 28 ноября

Как отмечает командование украинской армии, все еще существует угроза того, что оккупанты в очередной раз обстреляют критическую инфраструктуру нашего государства. Свидетельством тому являются постоянно наготовившиеся авиационные группировки и корабли-носители крылатых ракет.

Кроме того, ситуация на разных направлениях ведения боевых действий такова:

на Волынском , Полесском и Северском направлениях – без существенных изменений; то есть россияне пока повторно не планируют наступать с Севера;

, и – без существенных изменений; то есть россияне пока повторно не планируют наступать с Севера; на Слобожанском направлении захватчики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы таких населенных пунктов: Казачья Лопань, Стрелка, Огирево, Бударки и Чугуновка Харьковской области;

захватчики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы таких населенных пунктов: Казачья Лопань, Стрелка, Огирево, Бударки и Чугуновка Харьковской области; на Купянском направлении россияне пытаются обороняться и непрерывно обстреливают такие города и села: Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области;

россияне пытаются обороняться и непрерывно обстреливают такие города и села: Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; на Лиманском направлении россияне пытаются вести наступательные действия, а также обстреливают: Макеевку и Невское Луганской области и Ямполевку и Торское в Донецкой области;

россияне пытаются вести наступательные действия, а также обстреливают: Макеевку и Невское Луганской области и Ямполевку и Торское в Донецкой области; безрезультатно уже достаточно долгое время захватчики наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях ; в регионе ракетных ударов подверглись следующие населенные пункты: Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

и ; в регионе ракетных ударов подверглись следующие населенные пункты: Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное;

враг обстрелял из артиллерии позиции сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное; на Запорожском направлении россияне обороняются и атакуют градами обстрелов: Времовка, Новоселка, Новополье, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское.

россияне обороняются и атакуют градами обстрелов: Времовка, Новоселка, Новополье, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское. на Криворожском и Херсонском направлениях путинские войска пытаются удержать правый берег Днепра.

Что происходит на ЗАЭС

В понедельник, 28 ноября, по имеющейся информации, россияне запретили работникам вход на территорию Запорожской атомной электростанции. Заметим, что такие незаконные ограничения касаются украинцев, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".

Что такое Росатом Это государственная корпорация России по атомной энергии. Она является холдингом, объединяющим 360 предприятий атомной отрасли вражеского государства – в его состав входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

Источник: Википедия

Как ВСУ дают отпор врагу в Луганской, Херсонской и Запорожье

В Генштабе констатировали, что российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине и рассказали о ликвидации одного из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области. За прошедшую неделю эта вражеская группировка потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.

Вблизи Бабьего в Херсонской области ВСУ поразили пункт управления россиян и уничтожили до 5 единиц военной техники. Также есть погибшие и раненые оккупанты, но по ним информация уточняется.

В районе Старобогдановки Запорожской области украинская армия атаковала и повредила железнодорожный мост, который россияне использовали для вооружения и военной техники.

Напомним, что по состоянию на 28 ноября Вооруженные Силы Украины отправили на концерт к Кобзону 87 900 российских оккупантов. Только за минувшие сутки пополнили ряды "двухсотых" 590 захватчиков.

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