Сейчас уничтожаем очень донимающие артиллерийские системы: смогут ли ВСУ прорвать фронт

Украинские военные продолжают наступать на фронте. У них есть все шансы прорвать линию обороны российских окупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, для прорыва ВСУ уничтожают артиллерийские системы врага.

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"Обратите внимание на то, что мы уничтожаем артиллерийские системы. Они серьезно донимают и являются определенным фактором устойчивости российской обороны. Но можем ее прорвать, мы над этим работаем", – отметил Грабский.

Украинские защитники уничтожают артиллерию россиян, чтобы ослабить их оборону: смотрите видео

Сейчас трудно определить, какое направление перспективное. Кроме Запорожского, могут быть и другие, которые еще не видны.

А что на Востоке

Поскольку основной удар Сил обороны направлен на Запорожье, российские оккупанты пытаются оттянуть защитников на Луганщину. Там враг сосредоточил 100-тысячную группировку и штурмует наши позиции.

Задача-максимум россиян на этом направлении – взять Купянск и выровнять линию фронта по реке Оскол. Однако украинские защитники этого не допустят – они грамотно построили оборону, завязанную на высотах и других естественных препятствиях.

Ситуация на фронте: последние новости

На прошлой неделе произошли довольно неожиданные изменения на карте боевых действий. Там, где украинские войска постоянно продвигались, было некоторое "затишье", но наши военные имели успехи на неожиданных направлениях.

Силы обороны оттеснили оккупантов с восточной окраины Угледара. Это направление было одним из ключевых во время наступательной кампании россиян зимой – в начале весны 2023 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал о ситуации на фронте. Идут тяжелые бои, но инициатива на нашей стороне.