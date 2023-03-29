Есть 2 группы, которые ежедневно работают по врагу, – Ким о ситуации на Кинбурнской косе
Кинбурнская коса остается оккупированной россиянами. Однако их активность в последние недели уменьшилась благодаря работе ВСУ.
Предыдущие недели прошли лучше. Уменьшилась активность окупантов по Херсону. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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2 группы бьют по врагу
Ким объяснил, как работают ВСУ в этом направлении. 2 группы уничтожают врага.
У нас есть 2 экспериментальные группы, которые наносят ежедневное поражение и россиянам от этого не лучше...Мы их уничтожаем,
– рассказал политик.
По словам Кима, это результат, к которому мы готовились и двигаемся. Поэтому он надеется, что в следующие недели и месяцы активность захватчиков так же будет уменьшаться.
Что этому предшествовало
После контрнаступления ВСУ осенью 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной территорией в Николаевской области, все еще находящейся под временной оккупацией.
- Россия и дальше использует Кинбурнскую косу для терроризации противоположного берега. оккупанты оттуда открывают огонь.
- Кроме того, россияне пытаются держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, вовлеченные в зерновое соглашение.
- Однако спокойно находиться на Кинбурнской косе российским войскам не разрешает работу Сил обороны Украины.