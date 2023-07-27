У него морская болезнь, он чувствует шторм, – ОК "Юг" о состоянии Крымского моста
После взрывов 17 июля незаконно построили россияне Крымский мост продолжает ограниченно работать. Сейчас этот мостовой переход периодически "штормит" со всех сторон.
Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что мост в оккупированной Керчи периодически чувствует "морскую болезнь", передает 24 Канал.
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Какая сейчас ситуация на Крымском мосту
Гуменюк отметила, что состояние Крымского моста пока "немножко растормошено". Он ведь постоянно чувствует штормовые приливы со всех сторон.
Морская болезнь ему присуща. Он чувствует шторм и с моря, и из воздуха, и немного изнутри,
– сказала она.
В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что несмотря на взрывы на Крымском мосту, россияне не изменили свою тактику в море. Они ведь стремятся усложнить ситуацию в Черном море.
"То, что они нас будут атаковать, это понятно. То, что мы будем выискивать способы им противодействовать, тоже очевидно", – заверила Гуменюк.
В заключение она подчеркнула, что с самого начала россияне хотели "уложиться в три дня", чтобы захватить Украину. Поэтому у них "затяжной период трехдневной реализации плана", который они имели еще с 24 февраля 2022 года.
Причастна ли Украина к взрывам на Крымском мосту
- Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что взрывы на Крымском мосту это одна из реализаций наших спецслужб. В частности, говорится о "хлопке" 8 октября 2022 года.
- Также представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Крымский мост лишний на оккупированном полуострове. Потому этот мостовой переход нужно нейтрализовать.
- О нейтрализации Крымского моста говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что оккупанты его активно используют для ведения войны против нашего государства.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предположила, почему на Крымском мосту постоянно включают воздушные тревоги. По ее словам, оккупантам постоянно что-то грезится вблизи этого мостового перехода.