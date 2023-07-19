День "хлопка" на Запорожье: громко было в Мелитополе, Бурчаке и Токмаке
18 июля произошли взрывы в нескольких оккупированных населенных пунктах Запорожской области. Громко было в Мелитополе, Бурчаке и Токмаке.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Так, не Крымом единым.
Вашему вниманию "Хлопок" гуляет по Запорожью: что с оккупантами на этом направлении
"Вчера в Мелитополе было громко. Взрывы были примерно в обед", – отметил Федоров.
Россияне привычно обвинили во всем ВСУ и показали якобы сбитую украинскую ракету. Однако это были обломки вражеской ракеты С-300.
Куда еще прилетело
Также было громко в поселке Бурчак – раздалось по меньшей мере пять взрывов по позициям врага.
А закончился вчерашний день тем, что "что-то произошло" с телебашней в Токмаке. Она теперь не работает и не ретранслирует российскую пропаганду.
Мелитопольцы радуются новостям из Крыма
Однако у всех на устах остается "хлопок" в Крыму. Ликвидация очередного склада с боеприпасами очень радует украинцев.
"После таких попаданий военная мощь врага будет уменьшаться, что приближает деоккупацию наших территорий", – подчеркнул Федоров.
Что происходит на Запорожье: последние новости
- Российские оккупанты в ожидании Сил обороны Украины продолжают укрепляться в Мелитополе. Кроме фортификационных сооружений, враг готовит братские могилы и крематории.
- Ночью против 11 июля прогремели по меньшей мере 10 взрывов по Бердянску. В результате было ликвидировано вражеского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Прошлой осенью он уже был ранен.
- Украинские военные продолжают продвигаться на Запорожском направлении. В частности, военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную.
- Жители Запорожья убеждены, что риски теракта россиян на ЗАЭС никуда не исчезли. В результате будущих успехов Сил обороны Россия может повторно начать ядерный шантаж.