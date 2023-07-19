День "хлопка" на Запорожье: громко было в Мелитополе, Бурчаке и Токмаке

18 июля произошли взрывы в нескольких оккупированных населенных пунктах Запорожской области. Громко было в Мелитополе, Бурчаке и Токмаке.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Так, не Крымом единым.

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"Вчера в Мелитополе было громко. Взрывы были примерно в обед", – отметил Федоров.

Россияне привычно обвинили во всем ВСУ и показали якобы сбитую украинскую ракету. Однако это были обломки вражеской ракеты С-300.

Куда еще прилетело

Также было громко в поселке Бурчак – раздалось по меньшей мере пять взрывов по позициям врага.

А закончился вчерашний день тем, что "что-то произошло" с телебашней в Токмаке. Она теперь не работает и не ретранслирует российскую пропаганду.

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Однако у всех на устах остается "хлопок" в Крыму. Ликвидация очередного склада с боеприпасами очень радует украинцев.

"После таких попаданий военная мощь врага будет уменьшаться, что приближает деоккупацию наших территорий", – подчеркнул Федоров.

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