Выборы близятся, а результатов нет: враг активнее бросает в бой бронетехнику на Востоке

В России в марте 2024-го года запланированы выборы президента. Поскольку у врага нет результатов, оккупанты бросают в бой все имеющиеся силы.

Об этом 24 Каналу заявил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, отметив, что россияне активно применяют как бронетехнику, так и бросают в бой небольшие штурмовые группы. Он добавил, что сейчас ВСУ фактически уничтожают 6 российских танков каждый день.

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"Выборы в России приближаются, результатов нет. Соответственно сейчас в бой бросаются все имеющиеся силы, чтобы хоть что-то оказать как "пирровую победу" для своего кремлевского карлика. Чтобы он показал, что "смотрите, какой я завоеватель в 21 веке", – сказал Фитьо.

Захватчики не прекращают своих атак с начала октября. До этого момента россияне продвинулись всего на несколько сотен метров. Однако в российской пропаганде это будут раскручивать как нечто "невероятное".

Основная ценность для ВСУ

С осени россияне атакуют Купянское и Лиманское направления. Остается активным и Бахмутское направление. Там в течение 20 января отразили 8 атак.

Захватчики вблизи Богдановки и Клещеевки пытались улучшить свое тактическое положение. Однако им этого не удалось. Также враг активно применяет дроны. Намерения оккупантов понятны, поэтому украинские военные готовятся ко всему и укрепляют свои позиции.

Жизнь украинского военнослужащего – это основная ценность для Вооруженных Сил Украины и, соответственно, для государства Украина. Мы не пользуемся такими принципами как российская оккупационная армия,

– отметил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

Какое количество россиян на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях

Число войск врага на Лиманско-Купянском и Бахмутском направлении не изменилось. По последним данным в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", количество россиян – около 200 тысяч.

На Лиманском направлении находится около 57 тысяч захватчиков. На Бахмутском – до 64 тысяч.

Одни подразделения выводятся, другие заводятся. При их количестве, комплектации они могут организовывать ротации, но все пополнения, которые у них прибывают, это в основном пополнение для того, чтобы восстановить потери,

– подчеркнул Владимир Фитьо.

Речь идет, в том числе, о потерях от дезертиров и "отказников". По состоянию на 20 января в течение месяца потери оккупантов составляют 7055 человек. За декабрь в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" враг потерял 14 265 своих военных.

"Тенденция использования техники увеличилась, а использование человеческого ресурса в принципе остается на том же уровне. К сожалению, их много", – отметил начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

В частности, в плен к украинским защитникам попадают российские военные, имеющие три класса образования. По их словам, они пошли воевать для того, чтобы в случае гибели страховая компания выплатила для их семей ипотеку.

"Они уже себя программируют, на то, что они идут воевать: "Повезет – выживу, не повезет – за меня там выплатят ипотеку", и такое будет его завершение жизни", – рассказал Фитьо.

Ситуация на фронте