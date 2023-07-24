На ЗАЭС один из блоков перевели в "горячий останов": почему это опасно

В "Энергоатоме" 24 июля сообщили о новой провокации россиян на Запорожской АЭС. Так, оккупанты перевели энергоблок №4 в состояние "горячего останова".

В компании отметили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки. Там подчеркнули, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодного останова".

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Почему перевод в "горячий останов" блока ЗАЭС опасен

В "Энергоатоме" напомнили, что после подрыва Россией 6 июня 2023 г. плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки Запорожской атомной станции. Там отметили, что блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности.

Российская оккупационная администрация станции и представители Росатома об этом знают. А значит, это несомненный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, – подчеркнули в компании.

В связи с этим, президент "Энергоатома" Петр Котин обратился в Офис генерального прокурора Украины, подчеркнув, что оккупанты продолжают совершать преступные действия. Он отметил, что россияне нарушают требования о переводе всех блоков станции в холодную остановку, а также требования МАГАТЭ.

"Это сознательное и умышленное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание", – отметил Котин.

Он также сказал, что, принимая решение о переводе реактора в состояние "горячего останова", оккупационная администрация нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

Напоследок Котин подчеркнул, что уже обратился в МИД Украины, подчеркнув необходимость призвать МАГАТЭ и принять меры на оккупационную администрацию ЗАЭС, чтобы перевести все энергоблоки станции в состояние "холодной остановки" и распространить соответствующую ноту среди стран-членов Агентства.

Что известно о ситуации на Запорожской АЭС

В Центре национального сопротивления 21 июля рассказали, что россияне стали завозить в ЗАЭС работников "Росэнергоатома". Это связано с нежеланием рабочих ЗАЭС идти на сотрудничество с террористами.

Ранее в ГУР МО сообщали о возможных провокациях на Запорожской АЭС. В частности, оккупанты могут обстрелять станцию по тяжелому вооружению.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что россияне продолжают давить на работников ЗАЭС. Их шантажируют, бьют и давят психологически.