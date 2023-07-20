Оккупанты заставляют работников ЗАЭС запустить энергоблок №4 , – "Энергоатом"

Российские захватчики готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской АЭС. Так, компания "Энергоатом" отметила, что оккупанты заставляют работников станции запустить четвертый энергоблок.

Несмотря на это, оставшийся на станции украинский персонал отказался выполнять этот приказ. В "Энергоатоме" призвали и дальше продолжать это делать.

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Что известно о новой провокации россиян на ЗАЭС

В "Энергоатоме" отметили, что незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с российской компанией "Росатом", перевести четвертый энергоблок в режим "горячего останова". Однако работники отказались это делать.

Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины,

– сказали в компании.

Там подчеркнули, что только в течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

"В настоящее время оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта", – отметили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которым был заблокирован доступ на станцию. Там подчеркнули, что украинский персонал отдает себе отчет, что нарушение условий приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

Призываем украинских атомщиков и дальше не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции!

– призывали в "Энергоатоме".

Представители компании отметили, что решение нелегитимных руководителей может привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции.

Россия может взорвать ЗАЭС после деоккупации Украины

Министр энергетики Герман Галущенко 15 июля предупредил о коварстве захватчиков, временно оккупировавших Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что станцию могут взорвать россияне после ее деоккупации нашими защитниками.

Он также подчеркнул, что при таком развитии событий захватчики начнут отрицать свою причастность к этому. Галущенко призвал не искать логику в действиях оккупантов.

Галущенко также заявил, что Украина хочет зайти на территорию станции после ее деоккупации вместе с МАГАТЭ. Они создают целую программу действий по деоккупации станции и ее запуску.