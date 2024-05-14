На Запорожском направлении россияне усилили атаки, - военные

Оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении. Однако враг терпит неудачи.

Об этом рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что отметили в "Легионе Свобода"

По состоянию на шесть утра не прекращаются артиллерийские обстрелы. Враг бьет из всего, что у них есть,

– сообщает Денисов.

По словам представителя, есть подозрение, что в ближайшие 2 дня основной акцент российские войска будут делать именно на артиллерию, ведь в области объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют длительные дожди, соответственно враг не сможет активно применять беспилотники и штурмовую пехоту.

Даже та их пехота, которая пытается заскочить на наши позиции, 99% из нее погибает. Есть ряд участков, где происходят позиционные бои, потому что оккупанты, несмотря на преимущество в живой силе, не могут продвинуться и удалить наших ребят с занимаемых позиций,

– отметил спикер.

Что происходит на фронте

Генштаб ВСУ в своем телеграмм-канале обнародовал оперативную информацию по состоянию на 13:00 14 мая относительно российского вторжения. Там они описали, что происходит на поле боя, в частности, на Запорожском направлении.