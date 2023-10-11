Россияне начали активное наступление на Востоке: обзор карты боевых действий 11 октября
Начались 595 сутки полномасштабной войны против Украины. Российские захватчики перешли в активное наступление – не только у Авдеевки, а почти на всех направлениях.
За прошедшие сутки, 10 октября, произошло 108 боевых столкновений. Военные сообщают, что по всему восточному фронту противник перешел в активные наступательные действия.
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Между тем, силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях – уничтожают врага, постепенно освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Какая ситуация на фронтеНа Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить перебрасывания наших войск на угрожающие направления. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.
На Бахмутском направлении
Оккупанты наступают в районе Авдеевки
На Авдеевском направлении россияне активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. В наступлении участвуют три батальона при поддержке танков и бронированных машин. В Генштабе заявили, что наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
ВСУ идут в наступление на Мелитопольском направленииСилы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
К слову, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и еще 9 по его зенитно-ракетным комплексам.
Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Между тем, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.