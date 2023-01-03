Об этом заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Он напомнил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.

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В Киеве должен быть свет в белых и светло-серых зонах схемы

Коваленко отметил, что теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Гендиректор YASNO сообщил, что в Киеве должен быть свет в белых и светло-серых зонах схемы отключений.

Пока что прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы целиком в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть,

– написал он.

По его словам, другие отключения пока не планируются, если не будет новых атак.

"Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой. Для того чтобы аварий случалось меньше, после включения света, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", – добавил Коваленко.

В Киеве новые графики

В ДТЭК рассказали, что всех потребителей в Киевской области разделили на 4 группы. Графики состоят из трех категорий. В частности:

белый цвет – в это время планируется включение света;

серый – в эти часы света не будет;

светло-серый – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В канун Нового года Киев выдержал несколько атак со стороны России. В частности, 31 декабря Россия выпустила по Украине более 20 ракет. Сообщалось, что 7 ракет удалось сбить над столицей.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие. По состоянию на 2 января было известно, что более 20 человек пострадали, а 2 погибли. Кроме того, ракетная атака нанесла много разрушений.

В первые дни нового года Россия атаковала Украину "Шахидами", выпустив более 80 дронов. Все дроны-камикадзе уничтожили силы ПВО Украины.