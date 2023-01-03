Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. Він нагадав, що 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків.

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У Києві має бути світло в білих та світло-сірих зонах схеми

Коваленко зазначив, що тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Гендиректор YASNO повідомив, що в Києві має бути світло в білих та світло-сірих зонах схеми вимкнень.

Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути,

– написав він.

За його словами, інших відключень поки що не планується, якщо не буде нових атак.

"Щодо локальних аварійних відключень, то їхня ймовірність залишається високою. Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання", – додав Коваленко.

У Києві нові графіки

У ДТЕК розповіли, що всіх споживачів у Київській області поділили на 4 групи. Графіки складаються з трьох категорій. Зокрема:

білий колір – у цей час планують ввімкнення світла;

сірий – у ці години світла не буде;

світло-сірий – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Напередодні Нового року Київ витримав кілька атак з боку Росії. Зокрема, 31 грудня Росія випустила по Україні понад 20 ракет. Повідомлялося, що 7 ракет вдалося збити над столицею.

На жаль, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Станом на 2 січня було відомо, що понад 20 людей постраждали, а 2 – померли. Крім того, ракетна атака завдала багато руйнувань.

У перші дні Нового року Росія атакувала Україну "Шахідами", випустивши понад 80 дронів. Усі дрони-камікадзе знищили сили ППО України.