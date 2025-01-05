Там уже давно идут городские бои за каждую улицу, – ОСГВ "Хортица" о ситуации в Торецке

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что городские бои в Торецке идут уже длительное время. Впрочем, значительное продвижение российских войск не наблюдается.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона. Из-за невозможности продвижения россияне прилагают все усилия, чтобы сравнять город с землей.

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Какая ситуация в Торецке

Трегубов рассказал, что непосредственно в самом Торецке бои уже идут длительное время.

Там (в Торецке – 24 Канал) без особого продвижения с российской стороны,

– отметил военный.

Он также отметил, что больше всего страдает именно город, ведь из-за того, что россияне не могут продвигаться, они прилагают все усилия, чтобы разрушить здания, которые украинские защитники могут использовать как опорные пункты.

"Как артиллерией, так и с применением просто "персонажей", которые бегут на своих двоих и пытаются швырять в здания мины", – объяснил Трегубов.

Военный отметил, что не всегда, но иногда такая тактика имеет положительный результат. Сейчас в городе продолжаются бои за каждую улицу.

Какую тактику применяют россияне на Торецком направлении

В эфире "Суспильное.Студия" пресс-офицер 28-й ОМБр ВСУ Евгений Алхимов рассказал, что штурмы на Торецком направлении происходят ежедневно.

На этой неделе были попытки с применением техники, но техника используется не для штурмов позиций, а для подвоза пехоты как можно ближе к позициям, и как можно быстрее. Сейчас техника может подвезти сразу группу,

– сообщил Алхимов.

По его словам, российские военные, которые ранее использовали тактику малых штурмовых групп, сейчас размещают на отдельных позициях до 20 солдат.

"Недавно удалось взять в плен одну группу из пяти человек, трое из них были мобилизованы в "ДНР" – местные жители и двое россиян-контрактников", – рассказал военный.

Он также добавил, что около трех недель назад из одного населенного пункта возле Торецка, где расположена бригада, эвакуировали последних пятерых местных жителей.