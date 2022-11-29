До 10 штурмов Бахмута за несколько дней, – эксперт раскритиковал "жуковскую" тактику России

Возле Бахмута до сих пор продолжаются тяжелые бои, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают атаки врага. Российские войска имеют определенную тактику – устраивают в районе Бахмута до 10 штурмов за несколько дней.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что россиянам не хватает сил и ресурсов. Ведь если бы им хватало войск на Востоке и Юге, то оккупанты показывали бы какую-то успешную динамику.

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По его словам, историческая ирония состоит в том, что украинская "22 армия мира" показывает блестящую динамику наступления на российскую "вторую армию мира".

Мы не можем себе позволить такой тактики, которую позволяют себе россияне – за несколько дней в районе Бахмута наносят до 10 волн пехотных штурмов. То есть они и дальше практикуют так называемую "жуковщину" и банально волна за волной бросают своих солдат на убой,

– объяснил Черник.

Он отметил, что Украина себе не может этого позволить. "Наш солдат – на вес золота или, может, больше", – сказал эксперт.

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Черник заверил, что только хорошо продуманные контрнаступательные действия умножены на разбивание логистических цепочек – так называемая "херсонская методика", которая оправдала себя на 100 процентов – позволит нам победить в этой войне.

"И мы обязательно победим. Однако должны помнить, что здравый смысл и терпение – это условие нашей стратегической помощи", – подытожил эксперт.

К слову, украинские военные уже много недель разрушают планы россиян по захвату Бахмута. Наши десантники показали, как захватили вражескую позицию. Кроме того, в Институте изучения войны предполагают, что через несколько недель темпы боевых действий на Востоке могут усилиться.