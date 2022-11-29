Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що росіянам не вистачає сил та ресурсів. Адже якби їм вистачало військ на Сході та Півдні, то окупанти показували б якусь успішну динаміку.

До теми Погода дуже сильно руйнує плани окупантів на Бахмутському напрямку, – Жданов

За його словами, історична іронія полягає в тому, що українська "22 армія світу" показує блискучу динаміку наступу на російську "другу армію світу".

Ми не можемо собі дозволити такої тактики, якої дозволяють собі росіяни – за кілька днів в районі Бахмута завдають до 10 хвиль піхотних штурмів. Тобто вони і надалі практикують так звану "жуковщину" і банально хвиля за хвилею кидають своїх солдатів на убій,

– пояснив Черник.

Він зазначив, що Україна собі не може такого дозволити. "Наш солдат – на вагу золота чи може й більше", – сказав експерт.

Черник розповів про ситуацію на фронті та важкі бої на Луганщині: відео



Черник запевнив, що тільки добре продумані контрнаступальні дії помножені на розбивання логістичних ланцюжків – так звана "херсонська методика", яка себе виправдала на 100 відсотків – дозволить нам перемогти у цій війні.

"І ми обов'язково переможемо. Однак маємо пам'ятати, що здоровий глузд і терпіння – це умова нашої стратегічної допомоги", – підсумував експерт.

До слова, українські військові вже багато тижнів руйнують плани росіян щодо захоплення Бахмута. Наші десантники показали, як захопили ворожу позицію. Крім того, в Інституті вивчення війни припускають, що за декілька тижнів темпи бойових дій на Сході можуть посилитися.