Враг стремится окружить Покровск, есть вероятность городских боев, – ОСУВ "Хортица"

В окрестностях Покровска продолжаются тяжелые бои. До самого города оккупантам осталось 2 километра. В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике, к которой прибегает враг.

Ситуация в Покровске остается сложной. Россияне обстреливают город, используя все виды оружия, в частности, FPV-дроны, артиллерию, минометы и КАБы, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Враг пытается обойти Покровск

По словам Трегубова, в Покровске – ситуация контролируемая и стабильная. Такая же обстановка в Мирнограде. Оккупанты пытаются обойти эти города. Они не лезут напролом, а пробуют обходить по малым населенным пунктам, расположенных в основном с юга от этих городов.

Противник делает усилия, чтобы зацепиться в тех или иных малых селах – "сателлитах", и уже оттуда пытаться обойти города, как-то обрезать логистические цепочки, чтобы потом не пришлось просто ломиться на хорошо подготовленную оборону.

Трегубов говорит, что это логичная тактика. Впрочем, раньше враг штурмовал в лоб. Изменение подхода к захвату городов свидетельствует о том, что у россиян сейчас нет такого сильного преимущества в живой силе и технике, которое они имели раньше.

Сейчас бои идут в пригороде Покровска. Трегубов считает, что городских боев вряд ли удастся избежать.

Россияне надеются, что украинские силы просто отойдут вследствие того, что они окажутся в каком-то окружении. "Сейчас мы не можем говорить о полуокружении или даже каком-то более-менее заметном охвате", – сказал майор.

К слову, военный эксперт Ян Матвеев считает, что угроза окружения Покровска есть, но если это произойдет, то не в ближайшее время.