Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутатка Запорожского районного совета Алиса Сысоева. По ее словам, напряжение на Запорожской АЭС не исчезло, но паники у местных жителей нет.
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Что происходит на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной из-за того, что она находится под контролем оккупантов, превративших этот объект в военную базу.
Ночь на 5 июля была очень тревожной. Накануне Россия заявила, что украинские военные якобы "готовят подрыв ЗАЭС". Этой пропагандой оккупанты пытались дискредитировать Вооруженные Силы Украины и подготовить почву для своего преступления.
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По сообщению главы Запорожской военной администрации, отход российских войск от ЗАЭС, вероятнее всего, был ротацией. Местные власти продолжают следить за ситуацией, а запорожцы понимают, что расслабляться не стоит.
Как реагируют запорожцы на угрозу
Как бы странно это не выглядело, но панические настроения из-за возможного подрыва ЗАЭС, по словам Сысоевой, в Запорожье значительно слабее, чем в других городах Украины.
"Те, кто хотел уехать из города, уже успели это сделать. Вообще люди эвакуировались из Запорожья двумя волнами: первая – сразу после полномасштабного вторжения, а вторая – осенью 2022 года, когда практически ежедневно были попадания в многоэтажки из комплексов С-300", – объяснила депутат районного совета.
Запорожцы полностью осознают серьезность ситуации. Но никакой паники, отъездов или очередей в аптеках нет. Из-за информационных провокаций люди стали больше прислушиваться к сообщениям официальных властей, а на нагнетание реагировали с юмором.
Сысоева о том, что происходит на Запорожье: смотрите видео
Хронология событий на Запорожской АЭС
- В 20-х числах июня угроза подрыва ЗАЭС стала международной проблемой: после обращения Владимира Зеленского Совет Безопасности ООН созывал заседание по этому случаю.
- Однако Россия продолжала нагнетать ситуацию, вбрасывая в информационное пространство обвинение в сторону Украины. Самым горячим моментом эскалации стала ночь на 5 июля, когда Россия отвела от станции войска и в очередной раз обвинила Украину.
- Однако теракта не произошло и по состоянию на 6 июля Кирилл Буданов сообщил, что напряжение на ЗАЭС понемногу уменьшается.