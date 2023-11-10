Нет ни одного постоянного члена Совета Безопасности, готового говорить о судьбе России
Источник:ВВС
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что Россия, захватывая место Советского Союза в Организации Объединенных Наций, называла себя продолжателем союза.
Кислица рассказал, что тогда Россия не говорила, что она правопреемница Советского Союза. Дипломат говорит, что это очень долгая дискуссия – и политическая, и правовая.
Смотрите также Что не так с ООН: почему защищать права человека поручили Ирану?
Что сказал Кислица о России в ООН
Сергей Кислица рассказал, что 24 декабря 1991 года Борис Ельцин написал письмо генеральному секретарю ООН, где говорилось не о том, что Россия является правопреемницей. Он написал о намерении Кремля продолжить членство Советского Союза в ООН и Совете Безопасности, в частности, как Российская Федерация.
Украинский дипломат уточнил, что любое реформирование ООН, как и любые изменения в уставе ООН, возможно тогда, когда постоянные члены с ними согласны.
Сегодня нет ни одного постоянного члена Совета Безопасности, готового говорить о судьбе России, сидящей на месте Советского Союза. Даже среди тех искренних наиболее преданных вопросу поддержки Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета стран, но являющихся постоянными членами Совета Безопасности,
– заявил Кислица.
По его словам, по разным причинам нет аппетита ставить вопрос ребром о рассмотрении судьбы России и ее пребывании на месте СССР и в других партнёров. В том числе, и Центральной и Восточной Европы.
Сергей Кислица объяснил, что выходит определенный когнитивный диссонанс – все эти страны:
- категорически осуждают Россию за ее агрессию;
- голосуют, когда речь идет о наших резолюциях в Генеральной ассамблее;
- даются все верные оценки политические и правовые.
Более того, подавляющее большинство из этих государств помогает Украине, оказывая политическую, военно-политическую, военную и финансовую помощь.
Но, к сожалению, ни одна из этих стран не готова сесть за стол и в практическом плане говорить о судьбе и месте Российской Федерации,
– отметил Кислица.
Россию нужно изгнать из Совбеза ООН
- В Министерстве иностранных дел Украины объясняли, что в 1945 году ООН создали для защиты общих правил, гарантирующих, что более крупные и сильные страны не нападают на меньшие, не аннексируют их территорию и не разделяют их силой.
- Тогда особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности возложили на пять могущественных государств: США, Советский Союз, Великобританию, Францию и Китай.
- В министерстве отметили, что смена таблички "СССР" на табличку "РФ" стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством 20 века. Ведь Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совбеза ООН и должна быть изгнана из органа.