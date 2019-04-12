14:32
12 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, 11 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, 11 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Какая новая угроза ждет Крым из-за жадности оккупантов

      100 Читати новину українською
      Как Россия уничтожает "Артезиан" в оккупированном Крыму
      Как Россия уничтожает "Артезиан" в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

      Российские оккупанты продолжают активно незаконно добывать песок из местных карьеров. Это угрожает существованию уникальной экосистемы на участке урочища "Артезиан" и наносит огромный ущерб культурному наследию Украины.

      На территории урочища "Артезиан" расположено большое количество археологических памятников, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Печальные последствия строительства Крымского моста показали на фото

      Среди них – поселение бронзового века, античные поселения и городища, остатки древних средневековых поселков, укреплений, террас, дорог, святилищ и древних мест захоронений, а также участки исторического культурного слоя с артефактами.

      Чем ценен "Артезиан"?В артезианских водно-болотном комплексе представлены редкие виды растений, популяции рыб, змей и птиц, которые занесены в Красную книгу Украины и находятся под защитой Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе (далее – Бернская конвенция).

      "Несмотря на запрет Бернской конвенции и негативное отношение местного населения к проведению работ на территории урочища продолжается снятие экскаваторами и бульдозерами плодородного слоя почвы и активное извлечение из него песка, сообщают в ведомстве.

      Этот песок затем используют для строительства трассы "Таврида". В то же время на территории урочища фиксируют увеличение участков, где осуществляются работы по разработке карьеров.

      Печальные цифры от МинВОТа.

      В мае 2017 года общая площадь карьеров составила около 32,9 гектаров. В течение двух лет площадь карьеров увеличилась более чем в два раза – в апреле 2019 года она достигала уже 79,3 гектаров. Эксперты отмечают, что добыча песка может нанести непоправимый вред экосистеме Крымского полуострова.

      Что под угрозой:

      • разрушение заповедных ландшафтов
      • загрязнения Артезианского водно-болотного комплекса
      • уничтожение редких видов растений, популяций птиц, животных и других необратимых негативных последствий.

      "Такие действия России свидетельствуют о том, что государство-оккупант не в состоянии обеспечить бережное и ответственное отношение к природному потенциалу Автономной Республики Крым, а ее преступная деятельность по добыче полезных ископаемых приводит к вреду окружающей среде, уникальной флоре и фауне полуострова, культурному наследию, а также населению, проживающему на этой территории", – отмечают в ведомстве.

      Почему это незаконно?

      Россия нарушает право собственности граждан Украины, которое закреплено статьей 13 Конституции Украины. Так, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, расположенные в пределах территории Украины, являются объектами права собственности Украинского народа.

      Кроме того, в оккупированном Крыму работы по разработке песка из Нижне-Чурбаского хвостохранилища буквально "съели" часть дороги, ведущей к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.

      что происходит в оккупированном крыму:
      •  
      blog_ava
      Телеканал "1+1" планирует подать в суд на Порошенко: причина иска
      сегодня
      3337
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Новости Крыма Экология Аннексия Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День космонавтики: взяли бы вас на Международную космическую станцию – тест
      сегодня , 14:22 День космонавтики: взяли бы вас на Международную космическую станцию – тест
      Михайло Года 16
      Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
      сегодня , 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
      Станіслав Безушко 13
      Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      сегодня , 12:17 Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      Юрій Бутусов 3789
      Возобновление сепаратизма в Одессе: сможет ли "Порто-франко" уничтожить украинскую экономику
      сегодня , 11:01 Возобновление сепаратизма в Одессе: сможет ли "Порто-франко" уничтожить украинскую экономику
      Євгенія Мазур 710
      День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
      сегодня , 09:43 День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
      Настя Сукач 4383
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Оккупированный Крым всколыхнуло землетрясение
       13 сентября 2018 , 17:40
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      "В Зинченко метит каждая команда": английские СМИ интересно оценили украинца, который принес Манчестер Сити полуфинал
       19 декабря 2018 , 14:12
      "Опять Блохин фартовый", – легендарный тренер прокомментировал избрание Павелко в Исполком УЕФА
       9 февраля , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук