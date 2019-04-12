Какая новая угроза ждет Крым из-за жадности оккупантов

Российские оккупанты продолжают активно незаконно добывать песок из местных карьеров. Это угрожает существованию уникальной экосистемы на участке урочища "Артезиан" и наносит огромный ущерб культурному наследию Украины.

На территории урочища "Артезиан" расположено большое количество археологических памятников, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины на своей странице в Facebook.

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Среди них – поселение бронзового века, античные поселения и городища, остатки древних средневековых поселков, укреплений, террас, дорог, святилищ и древних мест захоронений, а также участки исторического культурного слоя с артефактами.

Чем ценен "Артезиан"?В артезианских водно-болотном комплексе представлены редкие виды растений, популяции рыб, змей и птиц, которые занесены в Красную книгу Украины и находятся под защитой Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе (далее – Бернская конвенция).

"Несмотря на запрет Бернской конвенции и негативное отношение местного населения к проведению работ на территории урочища продолжается снятие экскаваторами и бульдозерами плодородного слоя почвы и активное извлечение из него песка, сообщают в ведомстве.

Этот песок затем используют для строительства трассы "Таврида". В то же время на территории урочища фиксируют увеличение участков, где осуществляются работы по разработке карьеров.

Печальные цифры от МинВОТа.

В мае 2017 года общая площадь карьеров составила около 32,9 гектаров. В течение двух лет площадь карьеров увеличилась более чем в два раза – в апреле 2019 года она достигала уже 79,3 гектаров. Эксперты отмечают, что добыча песка может нанести непоправимый вред экосистеме Крымского полуострова.

Что под угрозой:

разрушение заповедных ландшафтов

загрязнения Артезианского водно-болотного комплекса

уничтожение редких видов растений, популяций птиц, животных и других необратимых негативных последствий.

"Такие действия России свидетельствуют о том, что государство-оккупант не в состоянии обеспечить бережное и ответственное отношение к природному потенциалу Автономной Республики Крым, а ее преступная деятельность по добыче полезных ископаемых приводит к вреду окружающей среде, уникальной флоре и фауне полуострова, культурному наследию, а также населению, проживающему на этой территории", – отмечают в ведомстве.

Почему это незаконно?

Россия нарушает право собственности граждан Украины, которое закреплено статьей 13 Конституции Украины. Так, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, расположенные в пределах территории Украины, являются объектами права собственности Украинского народа.

Кроме того, в оккупированном Крыму работы по разработке песка из Нижне-Чурбаского хвостохранилища буквально "съели" часть дороги, ведущей к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.