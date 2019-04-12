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      Яка нова загроза чекає на Крим через захланність окупантів

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      Як Росія знищує "Артезіан" в окупованому Криму
      Як Росія знищує "Артезіан" в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

      Російські окупанти продовжують активно незаконно добувати пісок із місцевих кар’єрів. Це загрожує існуванню унікальної екосистеми на ділянці урочища "Артезіан" та завдає величезних збитків культурній спадщині України.

      На території урочища "Артезіан" розташована велика кількість археологічних пам’яток, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України на своїй сторінці у Facebook.

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      Серед них – поселення бронзового століття, античні поселення і городища, залишки стародавніх середньовічних селищ, укріплень, терас, доріг, святилищ і стародавніх місць поховань, а також ділянки історичного культурного шару з артефактами.

      Чим цінний "Артезіан"?В Артезіанському водно-болотному комплексі представлені рідкісні види рослин, популяції риб, змій та птахів, яких занесено до Червоної книги України та які перебувають під захистом Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (далі – Бернська конвенція).

      "Попри заборону Бернської конвенції та негативне ставлення місцевого населення до проведення робіт, на території урочища продовжується зняття екскаваторами та бульдозерами родючого шару ґрунту та активне добування з нього піску, повідомляють у відомстві.

      Цей пісок потім використовують для будівництва траси "Таврида". Водночас на території урочища фіксують збільшення ділянок, де здійснюються роботи по розробці кар’єрів.

      Сумні цифри від МінТОТу. 

      У травні 2017 року загальна площа кар’єрів становила близько 32,9 гектарів. Впродовж двох років площа кар’єрів збільшилася більш ніж у двічі – у квітні 2019 року вона сягала вже 79,3 гектарів. Експерти наголошують, що незаконний видобуток піску може завдати непоправної шкоди екосистемі Кримського півострова.

      Що під загрозою:

      • руйнація заповідних ландшафтів
      • забруднення Артезіанського водно-болотного комплексу
      • знищення рідкісних видів рослин, популяцій птахів, тварин й інших незворотних негативних наслідків.

      "Такі дії Росії свідчать про те, що держава-окупант не спроможна забезпечити дбайливе і відповідальне ставлення до природного потенціалу Автономної Республіки Крим, а її злочинна діяльність по видобутку корисних копалин призводить до шкоди навколишньому середовищу, унікальній флорі та фауні півострова, культурній спадщині, а також населенню, яке проживає на цій території", – наголошують у відомстві.

      Чому це незаконно? 

      Росія порушує право власності громадян України, яке закріплене статтею 13 Конституції України. Так, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, розташовані в межах території України, є об’єктами права власності Українського народу.

      Окрім того, в окупованому Криму роботи з розробки піску з Нижньо-Чурбаського хвостосховища буквально "з'їли" частину дороги, яка веде до міського пляжу в Керчі. Щодня дорога стає дедалі меншою.

      що відбувається в окупованому криму
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Екологія Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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