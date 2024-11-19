Есть 3 проблемы: над чем работают энергетики после массированного российского обстрела

Россияне вернулись к тактике массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за того, что враг повредил объекты энергетики в нескольких областях нашей страны действуют стабилизационные отключения.

В эфире 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал о проблемах в энергосистеме Украины после ракетного обстрела России.

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Какие проблемы появились после обстрела

В энергосистеме в результате массированного российского обстрела возникло три проблемы, которые сейчас решают энергетики.

Первая проблема самая сложная – восстановление энергоснабжения в Одессе и области, в частности в Одесском и Подольском районах. Там разрушены объекты, которые обеспечивают распределение электрической энергии.

Только вчера, 18 ноября, удалось восстановить энергоснабжение на объекты критической инфраструктуры. Скорее всего, восстановительные работы будут продолжаться в течение всей недели,

– отметил Рябцев.

Вторая проблема – снова повреждены энергоблоки на теплоэлектростанциях. Речь идет как минимум о трех объектах. Это уменьшает резерв генерации, который был в системе и увеличивает вероятность возникновения недостатка электрической энергии.

Важно! В целом Россия осуществила более 1 тысячи атак на украинскую энергосистему.

Третья проблема – повреждены станции, которые обеспечивают передачу электрической энергии и ее распределение между регионами. Из-за этого усложнилась передача электроэнергии с Запада на Восток Украины.

Возникла ситуация, когда, например, три западных региона имеют фактически избыток электрической энергии. В то же время на Востоке продолжают действовать графики стабилизационных отключений,

– пояснил эксперт по вопросам энергетики.

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас в Одессе. Есть проблемы с восстановлением энергоснабжения прежде всего на левобережье Украины, также существует точечная проблема на Ровенщине.

"Из-за этого, вероятнее всего, мы будем иметь по меньшей мере одни – двое суток дело с почасовыми отключениями одной или двух очередей потребителей в центральных и восточных регионах Украины. Конечно, если энергетики не обнаружат новые повреждения, или не удастся применить резервные линии поставки электрической энергии", – предположил Рябцев.

Обратите внимание! В связи с активизацией массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Министерство энергетики призывает всех:

– не публиковать фото, видео или любые данные о последствиях ударов;

– не разглашать информацию об объектах атак, повреждения, попадания или восстановления;

– не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.