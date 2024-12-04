Людям страшно выйти на улицу: в Запорожском райсовете описали действия россиян на оккупированных территориях

Враг довольно давно охотится на гражданских жителей Запорожья с помощью дронов. Были случаи, когда он попал в карету скорой помощи, эвакуационный транспорт и в людей на улице. На этой неделе – в машину, которая развозила хлеб. Россияне следят и за чиновниками, в частности под дроновую атаку попал глава Гуляйполя.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала депутат Запорожского райсовета Алиса Сысоева, отметив, что такие действия россиян доказывают их циничность, ведь оператор БпЛА видит, что он целится в гражданских людей, которые и без того вынуждены жить под постоянными обстрелами, выносит им смертный приговор, направляя на них ударный дрон.

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Оккупационная власть усиливает пропаганду на ВОТ

Россияне не прекращают прилагать максимум усилий к тому, чтобы промывать мозги людям, которые живут на временно оккупированных территориях. По словам Сысоевой, больше всего сил и денег они направляют именно на молодежь, потому что это для них потенциальные военнослужащие, ведь им нужно "пушечное мясо".

"Иногда мы видим результаты российской пропаганды. На этой неделе стала известна личность одного из российских солдат, который воюет на Херсонском направлении, это 19-летний житель Мелитополя Запорожской области. Недавно это был несовершеннолетний, ребенок. Очевидно, ему настолько промыли мозги, что он пошел воевать", – рассказала Сысоева.

В школах на ВОТ еженедельно россияне проводят так называемые "уроки мужества", на которые приглашают российских солдат. Они рассказывают о искаженных фактах из истории, о "страшных фашистах и бандеровцах" в Украине.

По словам депутата Запорожского райсовета, детям не дают отдохнуть даже после школы, потому что после уроков их ждут на занятиях в кружках, где также внедрена российская пропаганда.

Кроме пропаганды жители на ВОТ сталкиваются с тотальными проблемами в сфере ЖКХ. На их решение оккупационная власть не готова тратить средства. Часто люди остаются без водоснабжения и електричества.

Оккупанты похищают людей

Сысоева рассказала, что участились случаи похищения оккупантами гражданских. По ее словам, на днях в Запорожье состоялся митинг жителей Энергодара. Митингующие хотели привлечь внимание к гражданским пленным. В одном только Энергодаре Россия похитила более 1000 человек, 12 из них получили приговоры и находятся в российских тюрьмах.

Жизнь на ВОТ является невыносимой, там промывают мозги, проводится мобилизация, запугивание населения, когда людям страшно выйти на улицу. Одна из жительниц Энергодара, которая была на митинге, сказала, что людей хватают посреди улицы. Это происходит на всей части оккупированной россиянами Запорожской области,

– сообщила Сысоева.

Напомним, на днях президент Украины озвучил, что у ВСУ не хватает ресурса для деоккупации ВОТ военным способом. Владимир Зеленский подчеркнул важность искать дипломатические решения для этого. Он также отметил, что Украина никогда юридически не признает оккупированные Россией земли российскими и уверен, что со временем они вернутся под контроль Украины.