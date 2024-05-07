Для этого готовилась инфраструктура и агентурная база. Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что Россия не отказалась от этой тактики. Добавим, что западные разведки считают, что Кремль уже начал планировать поджоги, повреждения инфраструктуры и тайные взрывы в Европе.

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"Это учитывает и убийства неугодных лиц. В частности, по политическим мотивам, что Россия неоднократно демонстрировала", – подчеркнул Шарп.

Представители западных стран говорят, что опасаются эскалации. В частности, это обострение разного рода проявлений гибридной войны со стороны России. Речь идет о хакерских атаках, разных подстрекательствах и попытках манипулировать политической ситуацией в этих странах.

Они должны понимать, что к диверсиям Россия все равно прибегнет, если посчитает нужным. Даже, когда особой эскалации нет,

– сказал военный обозреватель.

Диверсии россиян можно разделить на два уровня – когда определенные агенты что-то поджигают маловажное или устраивают саботаж не очень важных объектов. Также есть попытки, когда Россия хочет уничтожить что-то серьёзное – например, это как подрыв складов боеприпасов в Чехии.

Обратите внимание! В чешском селе Врбетице в 2014-м году произошли взрывы на складах боеприпасов. Там хранилось 50 тонн снарядов. Следователи убеждены, что к этому причастна российская разведка. Между тем власти России отказались от сотрудничества.

Также Россия может прибегать к убийствам конкретных людей.

"Усиление подобных действий можно ожидать. С другой стороны, чтобы эти действия были эффективными, должна быть эффективная, серьезная база как агентурная, так и средств соответствующих. С этим все не так просто", – подчеркнул Шарп.

Однако у страны-агрессора есть определенные возможности, которые она держит на "черный день". В частности, и самые примитивные. Например, речь идет о том, чтобы подкупить определенных людей, чтобы те что-то подожгли. Также у россиян есть агенты более качественного уровня.

"Этого стоит ждать "здесь и сейчас". Это уже происходит "здесь и сейчас", и происходило еще 10 лет назад", – отметил военный обозреватель.

Российские диверсии