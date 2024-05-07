Для цього готувалася інфраструктура та агентурна база. Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, що Росія не відмовилася від цієї тактики. Зазначимо, що західні розвідки вважають, що Кремль уже почав планувати підпали, пошкодження інфраструктури та таємні вибухи у Європі.
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"Це враховує і вбивства неугодних осіб. Зокрема, з політичних мотивів, що Росія неодноразово демонструвала", – наголосив Шарп.
Представники західних країн говорять, що побоюються ескалації. Зокрема, це загострення різного роду проявлень гібридної війни з боку Росії. Йдеться про хакерські атаки, різні підбурювання та намагання маніпулювати політичною ситуацією у цих країнах.
Вони мають розуміти, що до диверсій Росія все одно вдасться, якщо вважатиме за потрібне. Навіть, коли особливої ескалації немає,
– сказав військовий оглядач.
Диверсії росіян можна розділити на два рівні – коли певні агенти щось підпалюють маловажливе або влаштовують саботаж не дуже важливих об'єктів. Також є спроби, коли Росія хоче знищити щось серйозне – наприклад, це як підрив складів боєприпасів у Чехії.
Також Росія може вдаватися до вбивств конкретних людей.
"Посилення подібних дій можна очікувати. З іншого боку, щоб ці дії були ефективними, має бути ефективна, серйозна база як агентурна, так і засобів відповідних. З цим все не так просто", – наголосив Шарп.
Однак у країни-агресорки є певні можливості, які вона тримає на "чорний день". Зокрема, і найпримітивніші. Наприклад, йдеться про те, щоби підкупити певних людей, аби ті щось підпалили. Також у росіян є агенти якіснішого рівня.
"Цього варто чекати "тут і зараз". Це вже відбувається "тут і зараз", і відбувалося ще 10 років тому", – зазначив військовий оглядач.
Російські диверсії
- У квітні в Німеччині викрили російських агентів, які шпигували за військовими об'єктами США. Також вони готували диверсії на транспортних шляхах постачання допомоги Україні та на об'єктах військової інфраструктури.
- У НАТО незадоволені зловмисними діями росіян на території країн Альянсу. Там зазначили, що протягом останніх тижнів кільком особам висунули звинувачення. Усе через ворожу державну діяльність, яка охоплює Німеччину, Естонію, Чехію, Латвію та Литву. А також – Польщу та Велику Британію. Мовиться про дезінформацію, акти насильства, саботаж, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції.
- У Болгарії наприкінці січня суд ухвалив видати європейські ордери на арешт шести росіян. У прокуратурі вважають, що вони займалися підривною діяльністю щодо комерційної компанії з виготовлення зброї. Громадяни Росії у 2015-му році підірвали склади боєприпасів.