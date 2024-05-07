Для цього готувалася інфраструктура та агентурна база. Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, що Росія не відмовилася від цієї тактики. Зазначимо, що західні розвідки вважають, що Кремль уже почав планувати підпали, пошкодження інфраструктури та таємні вибухи у Європі.

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"Це враховує і вбивства неугодних осіб. Зокрема, з політичних мотивів, що Росія неодноразово демонструвала", – наголосив Шарп.

Представники західних країн говорять, що побоюються ескалації. Зокрема, це загострення різного роду проявлень гібридної війни з боку Росії. Йдеться про хакерські атаки, різні підбурювання та намагання маніпулювати політичною ситуацією у цих країнах.

Вони мають розуміти, що до диверсій Росія все одно вдасться, якщо вважатиме за потрібне. Навіть, коли особливої ескалації немає,

– сказав військовий оглядач.

Диверсії росіян можна розділити на два рівні – коли певні агенти щось підпалюють маловажливе або влаштовують саботаж не дуже важливих об'єктів. Також є спроби, коли Росія хоче знищити щось серйозне – наприклад, це як підрив складів боєприпасів у Чехії.

Зверніть увагу! У чеському селі Врбетіце у 2014-му році сталися вибухи на складах боєприпасів. Там зберігалося 50 тонн снарядів. Слідчі переконані, що до цього причетна російська розвідка. Тим часом влада Росії відмовилася від співпраці.

Також Росія може вдаватися до вбивств конкретних людей.

"Посилення подібних дій можна очікувати. З іншого боку, щоб ці дії були ефективними, має бути ефективна, серйозна база як агентурна, так і засобів відповідних. З цим все не так просто", – наголосив Шарп.

Однак у країни-агресорки є певні можливості, які вона тримає на "чорний день". Зокрема, і найпримітивніші. Наприклад, йдеться про те, щоби підкупити певних людей, аби ті щось підпалили. Також у росіян є агенти якіснішого рівня.

"Цього варто чекати "тут і зараз". Це вже відбувається "тут і зараз", і відбувалося ще 10 років тому", – зазначив військовий оглядач.

Російські диверсії