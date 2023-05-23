Прохождение ВВК в Украине: какие документы необходимы для этого
23 мая 2023, 08:42Читати новину українською
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Для того, чтобы попасть на службу, необходимо пройти военно-врачебную комиссию.
Для прохождения ВВК требуется ряд важных документов. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Какие документы необходимы для прохождения ВВК
- Направление на медицинское освидетельствование ВВК;
- Медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
- Удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- Медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- Служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- Оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
- Удостоверение УБД (по наличию);
- Выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий.
Как в Украине теперь будут работать ВВК
Военно-врачебную комиссию теперь можно пройти:
- не только при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и в гражданских медучреждениях. То есть при больнице и поликлинике;
- для проведения медосмотров работникам ВВК выделят отдельное финансирование;
- откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных;
- военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на время;
- будет иметь электронный обмен документами между ТЦК и СП, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями.
Таким образом, медицинские учреждения, работающие в системе Минобороны, получат доступ к электронным медицинским карточкам пациентов гражданских медучреждений.