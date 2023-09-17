Мобилизация продолжается: какие типы повесток существуют и кто их может вручать
17 сентября 2023, 09:20Читати новину українською
На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Под нее попадают мужчины от 18 до 60 лет.
Существует несколько типов повесток для военнообязанных. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Какие есть типы повесток
- Повестка для уточнения данных,
- Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование.
- Мобилизационное предписание. Его выдают военнообязанному после прохождения ВЛК при подтверждении пригодности к службе.
Отметим, что повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений. В случае игнорирования повестки предусмотрена уголовная ответственность.
Какие категории мужчин не подлежат мобилизации осенью 2023 года
- работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;
- многодетные родители и родители-одиночки;
- лица с инвалидностью I – III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц;
- мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;
- лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названных родителей;
- лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями / инвалидностью I-II групп и нуждаются в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;
- лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).