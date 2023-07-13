Не прямая выдача оружия: каковы реальные задачи НАТО

Североатлантический альянс является лишь площадкой для обсуждения оборонных политик и стратегий. Решения о предоставлении членства и оружия принимают правительства конкретных стран.

Об этом 24 Каналу сообщил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, важнейшим достижением Украины стала отмена Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

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"НАТО занимается формированием общих оборонных политик, различных стратегий и созданием каких-либо общих планов. Не нужно приравнивать страны, входящие в НАТО, к самому НАТО", – подчеркнул Божко.

Украина может сэкономить до 10 лет

Реализация Плана действий по членству в НАТО рассчитана на 7 – 10 лет, поэтому его отмена может ускорить вступление Украины в Альянс.

В то же время очевидно, что присоединение нашей страны к организации состоится не раньше завершения войны. Североатлантический союз не заинтересован открыто вступать в войну против России.

"Принятие Украины в НАТО зависит от политической воли руководителей стран-членов", – констатировал Божко.

Саммит НАТО: основное

Как известно, 11 – 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, от которого Украина ожидала конкретных решений насчет членства в организации. В результате ей разрешили присоединиться в один этап – без выполнения ПДЧ. Однако сроки остаются неизвестными.

Кроме того, страны "Большой семерки" подписали общую декларацию о поддержке Украины. Мировые лидеры планируют предоставить нашей стране долгосрочную экономическую поддержку, а также создать "программу реформ" для скорейшей евроатлантической интеграции.

К тому же западные партнеры объявили об очередных пакетах военной помощи для нашей страны. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах, тысяче микродронов и ПВО.

Украина имеет право присоединиться к Альянсу, если ее единодушно поддержат все страны-члены. Это регламентирует 10 статья Вашингтонского договора.