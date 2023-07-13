Про це 24 Каналу повідомив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, найважливішим досягненням України стало скасування Плану дій щодо членства НАТО (ПДЧ).

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"НАТО займається формуванням спільних оборонних політик, різних стратегій і створенням якихось спільних планів. Не треба прирівнювати країни, які входять у НАТО, до самого НАТО", – наголосив Божко.

Україна може зекономити до 10 років

Реалізація Плану дій щодо членства в НАТО розрахована на 7 – 10 років, тому його скасування може пришвидшити вступ України до Альянсу.

Водночас очевидно, що приєднання нашої країни до організації відбудеться не раніше завершення війни. Альянс не зацікавлений відкрито вступати у війну проти Росії.

"Прийняття України до НАТО залежить від політичної волі керівників країн-членів", – констатував Божко.

Зверніть увагу! Україна має право приєднатись до Альянсу, якщо її одностайно підтримають усі країни-члени. Це регламентує 10 стаття Вашингтонського договору.

Саміт НАТО: основне