Какие категории студентов подпадают под мобилизацию: объяснение ВСУ

Во время военного положения изменения касаются многих. Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, но не все. Это зависит от возраста и формы обучения.

Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, рассказал подробности относительно мобилизации студентов. Об этом говорилось во время включения в медиацентре "Украина".

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Законодательная база

В настоящее время законопроект об ограничении возраста мобилизации студентов поставлен на паузу. Владимир Фитьо говорит, что Верховная Рада рассматривает его, но "будем о нем говорить только тогда, когда он будет принят".

Какие условия для получения отсрочки

Под мобилизацию подпадают военнообязанные от 27 лет, поскольку указа президента о демобилизации и проведении новой волны набора на срочную службу нет.

Отсрочку от мобилизации получают студенты, обучающиеся на дневной форме.

Если, например, студент, который учится в вузе, был отчислен с учебы или получил академический отпуск и ему на момент получения отпуска или отчисления исполнилось 27 лет, то такой студент подпадает под мобилизацию. Если же студент отчислен либо он получал или получил академический отпуск в возрасте 22 года или 21 год – такой студент по мобилизации на данный момент не проходит,

– объясняет Фитьо.

Если студенты хотят приобщиться к силам обороны, то, если им исполнилось от 18 до 27 лет, они могут обратиться в ТЦК.

Что с иностранными вузами

Студенты, которые учатся за границей, должны предоставить все подтверждающие документы из иностранного вуза в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это необходимо, чтобы получить разрешение на выезд.

Если форма обучения стационарная – все эти случаи рассматривают органы военной гражданской администрации, которые предоставляют соответствующие разрешения и вносят этих граждан в систему "Шлях", – подытожил Фитьо.

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Усилят ли мобилизацию

В последнее время участились разговоры о том, что Украине нужно больше людей на фронте. Алексей Данилов рассказал, почему решение об усилении мобилизации до сих пор не принято.